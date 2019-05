Oude oorlogsspullen niet weggooien, maar langsbrengen bij conservator Frits

Waarom wordt deze actie gehouden?

,,Er ligt nog heel veel bij mensen thuis. We verzamelen objecten waarbij verhalen meekomen. Een verhaal maak je daardoor tastbaar. Het is anders dan bijvoorbeeld een geschreven bericht. Zo'n object is uit die tijd zelf, je kan het letterlijk bijna aanraken. Het is belangrijk dat ze niet verloren gaan.‘’



Waarom is het zo belangrijk volgens u?

,,Ik zit nu in een kamer in het Museon. Als ik naar buiten kijk zie ik aan de ene kant nieuwbouw. Dat komt omdat dat deel in de oorlog werd afgebroken voor de Atlantikwall. Je leest als het ware de stad. Net als bunkers op het strand. Hoe komen die daar? Wat is er gebeurd? Geschiedenis is een onderdeel van jouw wortels, van jouw verhaal. En iemand die recent hier is wil toch ook wel weten wat er gebeurd is.‘’



Zijn jullie specifiek ergens naar op zoek?

,,Ik mis persoonlijke verhalen, waar dus objecten bij horen. Zo kregen we een paar jaar geleden beeldopnamen van de oorlogstijd in Den Haag. Zo bijzonder. Je ziet daar een meisje met een Jodenster op lopen, het zou zomaar iemand kunnen zijn die hier nu loopt. ‘’



Zijn er ook dingen die jullie niet hoeven?

,,Bonnen. Ik heb er ladingen van. Wat ook handig is om te zeggen: we willen niet hebben dat iemand binnenloopt met kogels, geweren of granaten. Zo'n persoon moet een duidelijke wapenvergunning hebben en eerst langs de politie om alles onklaar te maken. We hebben een keer gehad dat we een op scherp staande granaat kregen. En dat mag niet.‘’



