Oude roestbak kreeg toch een toekomst: ‘Er hangt weer een heel positieve vibe op de Pier’

,,Daar hebben we een telsysteem voor'', legt Smit uit. ,,Dat is noodzakelijk, want er mogen op elk moment van de dag maximaal 3400 bezoekers tegelijkertijd op de Pier zijn. Zijn het er meer, dan loop je veiligheidsrisico's in geval van calamiteiten. Dus zodra dat aantal bereikt wordt, moeten er eerst mensen naar buiten voordat anderen naar binnen mogen.‘’



Aan het begin van deze zaterdagmiddag speelt dat niet. Met af en toe een flinke hoosbui is de animo vanzelfsprekend beperkt om het strand op te zoeken. In de cocktailbar, halverwege het benedendek, heeft barman Boyd alle tijd voor een praatje. Maar dat zal later op de dag veranderen, weet hij: ,,Rond borreltijd weten ze deze plek echt wel te vinden. Van Hagenaars tot buitenlandse gasten - allemaal komen ze voorbij. Een drankje doen boven zee, dat blijft speciaal.‘’



Als naarmate de middag vordert de Pier inderdaad steeds drukker wordt bevolkt, valt inderdaad de door Boyd genoemde diversiteit van de gasten op: gezinnen met kinderen die zich aan het reuzenrad vergapen, jongens die aan hun uitbundige uitdossing te zien een vrijgezellendag hier vieren en elkaar uitdagen om te bungeejumpen, oudere echtparen die op het bovendek uitwaaien en een club vriendinnen achter glas en aan de gin-tonic. De doelgroep, zo lijkt het is: iedereen.