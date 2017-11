Ouder en jong kind kunnen samen kickboksen

Kunnen peutertjes zoiets?

,,We gaan ze niet leren kickboksen. Ook al zitten bij het bewegen van ouders met hun heel jonge kinderen wel oefeningen uit het boksen en kickboksen.''



Wat doen ze dan?

,,Lekker bewegen met elkaar. Een uurtje samen op de mat met alle tijd en aandacht voor elkaar.''



Maar ze leren toch ook stoten uit het kickboksen?

,,Er komen ook wat stoottechnieken in de lessen voor. Maar ook rollen met je kind, beetje conditietraining, rondjes rennen met het kind op je rug. De ouder wordt er lekker moe van en het kind vindt het leuk.''



Geen nieuws als 'Peuter velt vader met een lowkick?'

,,Zo erg zal het niet worden. We leren ze niet kickboksen, maar wel een paar elementen uit die sport. Dat doen we al langer met kinderen vanaf 5 jaar. Kids Defence noemen we dat, waarbij we spelenderwijs werken aan hun motoriek, zelfvertrouwen en weerbaarheid.''



En de leeftijd kon nog wel wat omlaag?

,,Ouders vragen er om. 'Kunnen we niet iets samen doen met ons kind?', horen we hier vaak als ouders bij hun trainende kind komen kijken. Het bestaat nog nergens.''



Bestaan er bokshandschoenen in de peutermaat?

,,Ja hoor. Ouders die de tien lessen bij ons gaan volgen kunnen die bij ons lenen.''



Hebben ze speciale kleren nodig voor het sporten?

,,Nee. Gewoon een lange of korte broek en een T-shirtje. De ouder en het kind staan op een zachte mat zonder schoenen. De lessen beginnen op 2 december om 09.00 uur en kosten 75 euro voor tien keer.''