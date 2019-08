Oudere bewoners willen ‘hun’ bus 18 voor deur terug: ‘Ik moet een kilometer lopen met mijn boodschappen’

Sinds buslijn 18 begin dit jaar werd opgeheven, zitten bewoners in de buurt Uilennest in Benoordenhout zonder openbaar vervoer. En daar wordt in de wijk stevig van gebaald. ,,Ik ben hier een paar jaar geleden komen wonen uitgerekend omdát het zo handig is als er een bus stopt voor de deur”, vertelt Marjolein Schröder. ,,Het is een prettige wijk, maar zonder openbaar vervoer zit je hier behoorlijk geïsoleerd.”