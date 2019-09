Oudere dame gewond bij aanrijding Wassenaar

Beroepsver­bod geëist tegen agent na gewelddadi­ge arrestatie

20:44 Het OM eist een beroepsverbod van vijf jaar, een werkstraf van 240 uur, en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden tegen een 38-jarige agent van de Haagse politie. Hij zou gelogen hebben over een gewelddadige aanhouding in een bar aan het Paul Krugerplein in Den Haag, waarbij een man verwondingen opliep door de inzet van een politiehond. Ook drukte hij bij de arrestant met zijn schoen op het been met de bijtwond, aldus het OM, waardoor de man het uitschreeuwde van pijn.