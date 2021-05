Oudere dame rijdt met auto kapsalon binnen in Wassenaar

De vrouw reed via de parkeerplaats over de stoep tegen een fietsenrek om vervolgens tot stilstand te komen in de gevel van de kapsalon. De schade aan de kapperszaak is aanzienlijk. De deur en het raam ernaast zijn gebarsten.



Een persoon wordt onderzocht in de ambulance. Verder raakte er niemand gewond. Hoe het kon gebeuren dat de vrouw tegen de gevel reed, is vooralsnog onduidelijk.