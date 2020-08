Ouderejaarsstudenten verwelkomen jonkies digitaal

Meer dan 300 ouderejaarsstudenten geven in een online introductiecampagne tips aan de kersverse lichting. In 40 vlogs vertellen ze over het studeren, wonen, vervoer, gezondheid en vrije tijd in Den Haag. Onderwijswethouder Hilbert Bredemeijer is enthousiast: ,,Met deze campagne willen we nieuwe studenten welkom en thuis laten voelen in Den Haag. Juist in deze gekke en soms ingewikkelde tijd is dat extra belangrijk.”