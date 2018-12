Ouderen in zak en as: geen kerstdiner dit jaar in verzorgingshuis

Wie de 87-jarige Tiny van den Heuvel voor het eerst ontmoet, zal haar niet snel vergeten. Bij binnenkomst staat ze meteen op, strijkt het witte, gehaakte tafelkleedje strak en beveelt - op liefdevolle toon haar schoonzoon Tony Schmidt (54) om de televisie uit te zetten. De opvallende dame kan zich duidelijk vinden in de rol van gastvrouw; ze staat direct op om koekjes en koffie te halen. Na een korte pauze gaat ze weer zitten. ,,Ik heb hier natuurlijk helemaal niks om aan te bieden", beseft ze hardop.



Mevrouw Van den Heuvel heeft een kamer in verzorgingshuis de Eshoeve in Scheveningen. Een muur boven haar bed is volgeplakt met foto's van familie en vrienden, en de vensterbank staat vol planten. ,,We hebben ons best gedaan om het gezellig te maken", vertelt Schmidt, de partner van mevrouw Van den Heuvels zoon. ,,Het is best saai hier, soms, hoor", zegt ze, met meer humor dan zelfmedelijden.



Maar er is iets waar mevrouw Van den Heuvel zich wel op verheugt: kerst. ,,Dan gaan we lekker hier zitten, in het café", knikt ze. Schoonzoon Schmidt wacht even voordat hij reageert. ,,Het café is dicht met kerst, mam", vertelt hij. ,,Daarom is de krant hier.”



Mevrouw Van den Heuvel zet grote ogen op. ,,Dicht? Waarom? Met kerst? Dat kan toch niet!" Schmidt knikt geduldig. Verdwaasd knippert Tiny van den Heuvel met haar ogen, ,,nou ja zeg! En niemand vertelt mij dat ook hier, hoor." Schmidt legt zijn hand kort op haar arm en glimlacht. ,,We hadden het woensdag al aan je verteld, mam."