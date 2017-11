'Ouderen op huisdier laten passen'

Sloopwerk is klaar, nu door met verbouwen

7:57 Na enkele maanden sloopwerkzaamheden is er van het grote kantoorpand aan het Stadhoudersplantsoen 2 in het Haagse Statenkwartier niet meer dan een betonnen casco over. Maar vandaag begint de grote verbouwing. Uiteindelijk moeten er twintig ruime appartementen komen in dit complex.