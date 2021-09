Ouderen wanhopig vanwege lange wachttijden voor reparatie scootmobiel: ‘Ik voelde me gegijzeld’

De 80-jarige Corrie Visser uit Den Haag, die na een herseninfarct mobiel zeer beperkt is, is er nog steeds boos over. De Haagse merkte dat ze een lekke band had en belde met Medipoint, het bedrijf dat het onderhoud van scootmobiels verzorgt in opdracht van de gemeente. Tot haar schrik vertelde een medewerker haar dat het 12 dagen zou duren voordat er iemand langs kon komen. Visser was stomverbaasd.