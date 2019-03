Ouderen willen geen helm op in het verkeer

Column Zo iemand gun je een lang bestaan met vele muggen in de swampen van Suriname

6:45 Onder druk wordt alles vloeibaar. Zo ook de oprichter van de Algemene Hindoe School in Den Haag. Hij is er tussenuit geglipt en houdt zich naar verluidt schuil in Suriname. De reden? De man is zo rot als een mispel.