'Ouderen willen graag een tepel op gehaakte borst'

Wie maken de protheses?

,,Dat zijn allemaal vrijwilligers. Maar ook patiënten zitten bij ons in de Inloopkamer om te haken en te breien. Tijdens de activiteit komen lotgenoten met elkaar in gesprek. Ze vangen elkaar op.''



Zijn er trends?

,,Jongeren gaan vooral voor de gehaakte variant en ouderen voor de gebreide. Ook een verschil is dat ouderen graag een tepel op de prothese hebben, terwijl jongeren daar niets van moeten weten. We kunnen alle kanten op. Heb je sexy rode lingerie? Dan maken we een rode prothese.''



Hoe ziet de toekomst eruit?

,,Dankzij donaties blijven we groeien. Nu krijgen we weer een fijne donatie van Team Westland waardoor we goed katoen kunnen kopen. Vrouwen weten ons steeds beter te vinden. We hebben inmiddels al acht uitgiftepunten in heel Nederland en ik verwacht dat dat er alleen maar meer worden.''