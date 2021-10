Ouders doen te weinig tegen messentrekkende tieners: ‘Je ziet toch geroofde jas aan kapstok hangen?’

Onrust in Wassenaar over mogelijke komst Polenhotel in chique Auberge de Kieviet: ‘Juridische acties volgen’

6 oktober Onder Wassenaarse villabewoners heerst grote onrust over de mogelijke komst van een Polenhotel in de legendarische Auberge de Kieviet in hun dorp. Eigenaar van het ooit chique hotel en restaurant met Michelinster is al even bekend, de Wassenaarse vastgoedmagnaat Boris Bayer.