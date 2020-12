Ouders Galvanischool staan op: ‘We eisen onze school terug’

En wéér komt er een winter aan, waarin de kinderen van de Galvanischool door kou, donkerte en op gladde wegen naar een school 2,6 kilometer verderop moeten fietsen. Het idee alleen al maakt dat een groep ouders is opgestaan en zegt: genoeg. ,,Onze kinderen moeten weer in de eigen buurt naar school kunnen.”

De verbouwing van de Galvanischool is al jarenlang een heet hangijzer binnen de lokale politiek en in Duinoord zelf, de buurt waarin de school - ruim 100 jaar oud - staat. De renovatie is nodig, vanwege de verouderde staat van het gebouw. En ook omdat de school veel leerlingen aantrekt en zodoende meer ruimte nodig heeft.

Met name dat laatste punt zorgt voor onrust bij een clubje buurtbewoners. Dat stelt niet tegen de school te zijn, maar heeft wel grote bezwaren tegen ‘niet proportionele’ schaalvergroting. Die bewoners vrezen voor opstoppingen tijdens haal- en brengmomenten in de smalle straten en geluidsoverlast van spelende kinderen.

,,De reflex vanuit dat groepje is tot nu toe steeds geweest: procederen", zegt Saskia Vossenberg, moeder van een zoon en dochter op de Galvanischool en lid van Buurtcomité Galvani Vooruit Nu. Niet zonder succes: Raad van State besliste in september dat de bouw voorlopig stil komt te liggen. De reden: het is mogelijk dat de geluidssituatie, afkomstig van de verhoogde speelpleinen, verslechterd. Er moet eerst duidelijkheid komen over de geplande geluidswerende voorzieningen.

Quote Moet mijn kind weer een winter lang langs knooppun­ten als het Goudenre­gen­plein en de Groot Hertogin­nel­aan, waar vorige week nog een kind werd aangereden? Saskia Vossenberg

Een enorme domper noemt Vossenberg- bewoonster van de Archimedesstraat - de huidige impasse. ,,Het eerste dat ik dacht toen ik dat hoorde was: moeten we nu wéér een winter 's morgens vroeg door kou en donkerte naar school fietsen? Langs knooppunten als het Goudenregenplein en de Groot Hertoginnelaan, waar vorige week nog een kind werd aangereden?”

Want waar de ouders er in eerste instantie vanuit gingen dat de renovatie een paar maanden tot een jaar zou duren, fietsen ze nu al drie jaar naar de tijdelijke locatie op de Stokroosstaart. En een einde aan het juridische proces rondom de school is niet in zicht.

Vossenberg: ,,Ik vraag mij oprecht af of mijn zoon, nu groep 6-leerling, ooit nog les krijgt in zijn eigen buurt. Heel zuur, zeker wanneer je bedenkt, dat ik destijds bewust vanuit binnenstad Den Haag naar hier ben verhuisd. Mede vanwege deze school in de buurt.”

En dus is er een buurtcomité gevormd begin dit schooljaar, onder de naam Galvani Vooruit Nu. Op menig raam rondom de school hangt een poster met de tekst: we willen onze school terug. ,,Ook gaan we vanuit het comité huis aan huis langs buurtbewoners om te peilen hoe mensen hierin staan. Er moet beweging komen en dat kan alleen als we in gesprek gaan", zegt Annemiek Burema, eveneens ouder van twee kinderen op de school.

Quote Het idee dat dit een school is waar leerlingen vanuit heinde en verre naar toe gaan, klopt niet Saskia Vossenberg

Zo'n kwestie als de vrees voor verkeersoverlast bijvoorbeeld, daar moet een mouw aan te passen zijn, denkt Vossenberg. ,,Er komen straks twee in- en uitgangen. En maak er een schoolstraat van. Of stel een kiss & ridezone in.”

Maar, benadrukt ze, anders dan vaak is beweerd komen de meeste kinderen gewoon lopend of fietsend naar school. ,,Het overgrote deel woont in een straal van 800 meter afstand van de school. Het idee dat dit een school is waar leerlingen vanuit heinde en verre naar toe gaan, klopt niet.”

En van een verdere groei van het leerlingenbestand is ook geen sprake, benadrukt Burema. ,,Er is zoiets als een leerlingenplafond. Daar zit de school op en dat aantal zal niet meer toenemen.”

Gefrustreerd zijn de ouders zeker, maar lang niet moe gestreden. Vossenberg: ,,De gedachte dat ik ooit weer mijn kind hier bij de voordeur kan uitzwaaien terwijl hij in z'n eentje lopend het stukje naar school aflegt, dat maakt dat ik hiervoor blijf vechten.”

