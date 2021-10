Ouders geven honderden winterjassen weg voor andere kinderen: ‘Dure uitgave als je weinig geld hebt’

Ouders in Rijswijk hebben ruim 400 winterjassen ingezameld voor kinderen in gezinnen met weinig geld. De jassen kunnen gratis worden opgehaald. Het is de eerste keer dat op deze manier kinderen van 1 tot 18 jaar in Rijswijk geholpen worden warm de winter in te gaan. ,,Een wens gaat in vervulling”, zegt wethouder Larissa Bentvelzen.