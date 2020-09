Ouders kunnen contributie niet betalen: 'Kansarme kinderen Schilderswijk mogen niet dupe zijn van foutje'

Notaris die verkoop pand Omar Munie begeleidde, verzweeg nevenfunc­tie voor Haagse vastgoed­club

2 september De notaris die de omstreden verkoop van het pand Rijnstroom aan het Haagse Noordeinde door het Rijksvastgoedbedrijf begeleidde, heeft verzwegen dat hij bestuurslid is van een belangenvereniging voor vastgoedeigenaren in het centrum van de hofstad. Ook het Rijksvastgoedbedrijf is lid van deze Eigenarenvereniging Binnenstad.