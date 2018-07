Ouders nemen het op voor frauderende docenten: 'Ik lig hier wakker van'

De ouders van zeven leerlingen kregen afgelopen maandag van de school te horen dat er met de herexamens van hun kinderen is geknoeid. Vier docenten, onder wie de teamleider van havo/vwo, zouden de scholieren verleid hebben hun werk na afloop te verbeteren. ,,Het nieuws kwam binnen als een mokerslag'', vertelt een moeder die anoniem wil blijven. ,,Zaterdag vierden we nog feest, omdat ons kind geslaagd was. Twee dagen later kregen we dit verschrikkelijke nieuws te horen. We konden het niet geloven.''



De examens van de zeven leerlingen (6 havo, 1 vwo) zijn ongeldig verklaard. Zij moeten in augustus opnieuw herexamen doen. De betrokken docenten zijn per direct ontslagen en de school heeft vandaag aangifte tegen hen gedaan bij de politie. De ouders vinden hun straf buitenproportioneel hoog. ,,Deze docenten zijn onterecht in zo'n kwaad daglicht gesteld, in de media, door de school. Ze komen nergens meer aan de bak. Terwijl juist zij toppers waren, ze deden echt álles om hun het beste uit leerlingen te halen.''