Ouders onmisbaar in strijd tegen messentrekkende tieners: ‘Je ziet toch geroofde jas aan kapstok hangen?’

De nieuwsberichten over wapengebruik en -bezit door jongeren stapelen zich op. Steeds vaker wordt er gerouwd om steekincidenten onder rivaliserende jeugdgroepen of bewapende individuen. Ook jeugdofficier van justitie Jessica Eelman ziet de afgelopen maanden in de regio Den Haag ‘steeds vaker’ heftige incidenten met messen of vuurwapens. ,,Bijna elke week behandel ik een rechtszaak waarin een wapen is gebruikt of waarin met een wapen is gedreigd.”