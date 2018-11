Ouders van leerlingen Vuurvlinder balen: geen ruimte om te gymmen

De medezeggenschapsraad - die een brief heeft gestuurd naar de gemeenteraad - is ontstemd over het ontbreken van een gymzaal. Want waar de gemeente eerder aangaf dat de leerlingen gebruik kunnen maken van gymruimte van andere scholen, blijkt dit volgens de medezeggenschapsraad helemaal niet mogelijk in de praktijk, omdat de tellingen niet kloppen.



,,In de nabijheid van onze school maken de Nutsschool Bezuidenhout, de Basisschool Benoordenhout, de Van Hoogstratenschool de Waalse Louise van Colignyschool, de Francois Vatelschool en OBS De Leeuwerikhoeve gebruik van een sportschoolcoördinator (een vakleerkracht lichamelijke opvoeding, red.). Het gevolg daarvan is dat de reële beschikbare capaciteit van gymzalen in de nabijheid van onze school op dit moment geheel in gebruik is.''