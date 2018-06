Ouders van vermoorde Ximena (15) eisen geld

Bij de rechtbank in Den Haag vertelden de ouders van Ximena Pieterse over het verdriet na de moord op hun 15-jarige dochter, nu al weer ruim zes jaar geleden in de Haagse Goudenregenstraat .

In de nacht van 24 op 25 februari 2012 werd ze door Stanley A. door messteken om het leven gebracht. De ouders vertelden over de traumatische ervaring van het moeten identificeren van hun dochter, hoe ze zelf probeerden te overleven, hun eigen zaak draaiende probeerden te houden, maar ook dat het bijna niet ging. Hoe ze in therapie gingen en dat nog niet alle kosten van de uitvaart van hun meisje vergoed zijn door de verzekering.

De ouders van Ximena vertelden hun trieste verhaal gisteren, omdat ze een schadevergoeding eisen van de moordenaar Stanley A. Dat doen ze deels voor de gemaakte kosten en gemiste omzet, deels willen ze ook een vergoeding voor wat in juridische termen shockschade heet.

Quote Voor zover dat kan, is dit proces vooral bedoeld voor de ouders om de zaak af te sluiten Advocaat Maarten de Klerk

Afsluiten

De eis om schadevergoeding van zo’n 40.000 euro is vooral een symbolische daad, duidt Maarten de Klerk, een van de twee advocaten die bij de zaak is betrokken. De 31-jarige Stanley A. werd in 2013 veroordeeld tot zeven jaar cel en een tbs-behandeling. Geld heeft hij niet en de kans dat hij dat in de nabije toekomst wel krijgt, is niet groot. ,,Die illusie moeten we niet koesteren. Voor zover dat kan, is dit proces vooral bedoeld voor de ouders om de zaak af te sluiten.’’

Ook is het de vraag in hoeverre de rechtbank mee wil gaan in het verzoek om shockschadevergoeding. Juridisch is dat steevast lastig, zegt De Klerk. ,,Dat er leed is, is duidelijk, maar bij shockschade moet het verdriet zodanig zijn dat er een door de psychiatrie erkend ziektebeeld is ontstaan. Ook moet het leed dat is ontstaan veroorzaakt worden door het misdrijf zelf. Dat je een geliefde dochter moet missen is niet genoeg, je moet er mee geconfronteerd zijn.’’