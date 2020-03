Ouders van zieke Mylèane (2) sporen vinder op die het meisje met haar knuffel herenigde

Mylèane ging afgelopen week met Fifi naar het zwembad van Mulder Sport aan de Loevesteinlaan in Den Haag, waar het meisje voor het eerst mee mocht doen met peuterzwemmen. Naderhand werd nog even in de speelhoek gespeeld. ,,Mylèane is normaal gesproken zelf erg bezig met waar haar knuffel is, maar was nu vol van de spanning en indrukken van haar eerste zwemles. Bij het weggaan hadden we het knuffeltje ook niet meer in de gaten. Toen we terugkwamen was er waarschijnlijk een ander kindje mee vandoor gegaan”, vertelt vader Dennis van der Geest.