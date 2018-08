Ouders: 'Wij eisen terugkeer van weggestuurde directeur Maris College'

De ouders waren verbijsterd toen zij net voor de zomervakantie een brief kregen van de algemeen directeur van het Maris College. Daarin werd aangekondigd dat Jols werkzaamheden op Belgisch Park direct in het nieuwe schooljaar worden overgenomen door een extern ingehuurde organisatieadviseur.

De directie van het Maris College heeft dat besluit in overleg met scholenkoepel VO Haaglanden genomen. Een duidelijke reden wordt er in de brief niet gegeven, alleen dat er een ‘iets andere aansturing nodig is van de locatie’, vanwege de grote belangstelling voor de school. Een vreemd argument, vinden ouders, omdat het juist Jol was die de school in zes jaar tijd zo succesvol en populair heeft gemaakt.

Dat feit wordt in de brief ook onderstreept door de schoolleiding, die Jol roemt om het feit dat hij ‘heel veel heeft betekend in de opbouwfase van de locatie’. Voor Jol wordt desondanks gezocht naar een andere functie binnen het Maris College, dat naast Belgisch Park nog vijf andere locaties in de stad heeft. De directie is momenteel met Jol in gesprek over mogelijke nieuwe wekzaamheden binnen de organisatie, zo valt in de brief te lezen.

Scholenkoepel VO Haaglanden, waaronder het Maris College valt, wil geen nadere toelichting geven. ,,Ik wil hier niets over zeggen’’, zegt bestuurder Arno Peters, ,,het is een interne kwestie.’’ De indruk bij ouders is dat Jol zonder dringende reden en onterecht, is geschorst. In zijn opvolger, een externe organisatieadviseur met verstand van onderwijs, hebben zij geen vertrouwen.

Boegbeeld

Via een online petitie, die inmiddels door meer dan 160 ouders en leerlingen is ondertekend, wordt het schoolbestuur daarom verzocht om Jol, ‘het boegbeeld van de school’, te behouden als directeur. Daarmee willen de ondertekenaars het ‘unieke karakter’ van Belgisch Park veilig stellen, waar elke leerling zich volgens hen thuis voelt en de begeleiding krijgt die hij of zij verdient.