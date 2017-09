Ouders woest over veel te druk Tina Festival:

Locatie Duinrell ziet er dit weekeinde prachtig verzorgd uit en met het programma is niks mis, maar daarmee houden de complimenten voor het jaarlijkse Tina Festival wel op. Wie een blik werpt op de Facebookpagina van hét evenement voor in roze geklede tienermeisjes, ontwaart een litanie aan klachten over de organisatie .

De conclusie na het lezen van tientallen teleurgestelde reacties van vooral ouders: de organisatie kan de enorme populariteit van het meisjesfestival niet aan. Dus wachten de tieners zaterdag en zondag soms wel twee uur op een Meet & Greet met hun favoriete YouTuber, om dan tóch nog achter het net te vissen. En dan hebben die ouders het nog niet eens over de pendelbus die drie kwartier tot een uur op zich liet wachten, of over de file in Wassenaar waar maar geen einde aan kwam.

Presentatrice

Ook radio- en tv-presentatrice Milouska Meulens (Vroege Vogels) stond met een vriendin en twee elfjarige meisjes ruim een uur in een rij om hen in te schrijven voor een workshop. ,,En net toen wij aan de beurt waren, was er nog maar één kaartje over. Toen werd ik wel even die bijdehante moeder die in de media werkt. Ze hebben gewoon met z’n tweeën parfum kunnen maken ,zoals de bedoeling was natuurlijk,’’ aldus de voormalige verslaggever van het Jeugdjournaal. ,,Maar andere ouders hebben zich wel weg laten sturen.’’

Volgens Meulens was de organisatie totaal niet voorbereid op de grote stroom tienermeisjes. ,,Overal kinderen die maar stonden te wachten op een activiteit. En als ze aan de beurt dachten te komen, hoorden ze dat het vol was. Dat is gewoon niet goed. Kinderen gaan daar nog laconiek mee om, maar als ouder stoort dat me.’’ Ook haar dochter had het met haar vriendinnetje de afgelopen weken alleen maar over de Tina-dag. ,,Dat maakt de teleurstelling ook zo groot. Ze hadden het er over welke bloggers ze zouden ontmoeten en wat ze zouden doen. En het werd vooral wachten. Ze hebben ook niemand gezien.’’

Polsbandje

Als verslaggeefster voor het Jeugdjournaal heeft ze het evenement zelf ook ooit wel bezocht. ,,Maar nu merkte ik hoe het is als je niet met een polsbandje naar de hoofdgasten wordt geleid en een kind kan spreken dat wel overal vooraan kan staan. Als ouder die gewoon vier keer 23 euro voor een kaartje betaalde, is het toch heel anders.’’