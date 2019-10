Oudste daltonschool van Den Haag opent ook opvang: ‘Straks ook plaats voor dalton-baby’s’

,,In Den Haag bestond al daltononderwijs voor kinderen en jongeren van 4 tot en met 18 à 19 jaar. Met de komst van kindcentrum Helen Parkhurst is er straks ook plaats voor dalton-baby’s.’’ Maarten van Gelderen, directeur van de basisschool in Leyenburg, zegt het met een knipoog. Toch mag het nieuwe concept aan de Baambrugsestraat revolutionair genoemd worden. ,,Het is het allereerste daltonkindcentrum in de stad. Zelfs in het land is dit een unieke combinatie van opvoeding en onderwijs.’’