Oudste rijdende tram weer op de rails

Het voertuig kon worden opgeknapt dankzij financiële steun van de gemeente Den Haag. Om de gemeente daarvoor te bedanken mocht wethouder Joris Wijsmuller gisteren het eerste ritje maken.



De tram waar het om gaat is de HTM402. Het voertuig was oorspronkelijk een paardentram en werd door vervoerder HTM in 1896 aangeschaft. Later werd de wagen omgebouwd tot elektrische tram. Na de Tweede Wereldoorlog ging de tram uit dienst. Eind 2014 begon de restauratie.



