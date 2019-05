Ov-loze dinsdag is als autoloze zondag uit de vorige eeuw

Wat is Den Haag toch mooi zonder bussen en trams. En zó stil! Het was gisteren alsof we terug waren in de jaren 50.

'Het is precies autoloze zondag', juichen twee fietsende dames op het bijna lege Buitenhof. En dat is inderdaad zoals deze ov-loze dinsdag voelt, mede omdat de helft van de automobilisten heeft besloten om in verband met de staking van het openbaar vervoer een dagje thuis te blijven. Dit om horrorfiles te vermijden.

De stilte, de ruimte voor zowel tweevoeters als tweewielers... het zorgt voor een gevoel van verbaasde opwinding, net zoals toen.

Een verademing is het nergens te hoeven wachten voor de tram, die altijd en overal voorrang heeft. En dat scheelt een hoop tijd.

Over de hoofden lopen in de Grote Marktstraat? Niet nodig. En in de populaire modewinkels is het opvallend rustig. Er staat wel een rij voor de paskamers van Zara, maar niet zo'n extreem lange als op andere dagen.

Volledig scherm Lege perrons op station Den Haag Centraal. Door een 24-uursstaking in het openbaar vervoer rijden er geen treinen, trams en bussen. © ANP

Lege plekken

Keerzijde is dat door die stilte de ambachtelijke frieten in de Venestraat onverkocht blijven, dat de dames in de parfumerie niets te doen hebben en dat er lege plekken zijn op de terrassen.

Dat het een andere dag zal worden dan normaal is 's morgens al duidelijk, voor het Centraal Station. Normaal is dat gebied dé flessenhals voor verkeer dat de stad in wil komen. Het is er standaard chaos door vrachtwagens die bouwmateriaal brengen, door trams en auto's, door de vele fietsers, scooters, bakfietsen en voetgangers, door mensen met honden en daklozen uit het Haagse Bos. Hier wil iedereen oversteken op weg naar werk, school of nergens. Maar niet deze dinsdag.

De verkeersregelaars die er normaal de dienst uitmaken om de kluwen te ontwarren, hebben vandaag niets te doen. De 'gele pakken' staan vroeg in de ochtend al wel plichtsgetrouw op het kruispunt Herengracht/Koekamp, maar het is er algauw met elkaar kletsen op de door de baas geleverde scootertjes. Zolang de tram er niet aan komt, kunnen die paar auto's die over willen steken dat zelf wel. Een uurtje later zijn de verkeersregelaars weg.

Volledig scherm Lege perrons op station Den Haag Centraal. Door een 24-uursstaking in het openbaar vervoer rijden er geen treinen, trams en bussen. © ANP

Extreem

Dat het extreem rustig is in de stad wordt beaamd door de verkeersdeskundigen van de gemeente Den Haag. Ook al doen zij geen officiële analyses. ,,Het is duidelijk dat veel mensen thuis werken of een vrije dag hebben genomen", zegt een woordvoerder.

Volgens hun berekeningen zijn er deze morgen 'ongeveer evenveel fietsers op de weg als vorige week dinsdag'. ,,Daarbij moet worden aangetekend dat het deze ochtend regent.''

De verkeersdeskundigen tellen wel meer auto's rond de binnenstad. ,,Zo'n 27 procent meer op het Rijswijkseplein tussen 07.00 en 08.00 uur. Op het kruispunt Ammunitiehaven en Spui 36 procent meer dan een week eerder." De files zijn kennelijk snel 'opgelost'.

Veel tijdwinst valt er te boeken omdat de tram in de remise blijft. Ooit zo snel met de auto van Kraayenstein naar het centrum van Den Haag kunnen rijden als vandaag? Nee, natuurlijk niet. De stoplichten op de Zevensprong, de drukste kruising van Den Haag bij de De La Reyweg en de Loosduinseweg, hoeven niet steeds in het voordeel van de trams te worden aangezet.

Een dag geen tram doet improviseren. ,,Ik deed er lopend van huis uit een half uur over naar mijn werk", zegt een vijftiger opgetogen. ,,Dat ben ik met de tram ook kwijt. Lopen is lekkerder. Misschien blijf ik dat wel doen.''