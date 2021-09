Over 3 maanden opent Soulsistah op plaats van Hard Rock Café: ‘We werken aan een uniek concept’

Op Scheveningen Geen badpak en handdoek mee? Alie (84) en Riet (82) liggen gewoon languit op deze relaxbank

6 september Op een breed stenen bankje op de Noordboulevard liggen twee dames languit in de zon. De een draagt een donkerblauwe broek, de ander een beige. Het is een relaxbankje, waarbij de benen niet in de lucht bungelen, maar gewoon ondersteund liggen. En dat bevalt, is aan het tweetal te zien.