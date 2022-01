Overal flink minder woningaanbod, prijzen blijven stijgen

In heel Nederland zijn in de laatste drie maanden van vorig jaar ruim 35.000 woningen verkocht. Dat is bijna een kwart minder ten opzichte van diezelfde periode een jaar eerder. Eind 2021 stonden nog slechts 15.600 woningen, dat is een derde minder, te koop aangeboden. De druk bij woningzoekenden blijft daarmee onverminderd hoog. Er werden in heel 2021 ruim 140.000 woningen verkocht tegen ruim 172.000 woningen in 2020, een afname van bijna 20 procent. De toegenomen schaarste leidt opnieuw tot forse prijsstijgingen. De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning steeg naar 438.000 euro. Die van een nieuwbouwwoning naar 466.000 euro.