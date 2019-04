‘Overal in stad is de lucht nu schoon genoeg’

Voor het eerst is de lucht in Den Haag volgens de wettelijke normen schoon genoeg. Toch moet het nog veel beter, vindt duurzaamheidswethouder Liesbeth van Tongeren.

Den Haag kent geen plekken meer waar de lucht te vies is. Of het nu om fijnstof of stikstofdioxide (NO2) gaat, overal voldoet de stad aan de Europese normen, blijkt uit de jaarrapportage luchtkwaliteit Den Haag 2018.

Dat is voor het eerst. Vorig jaar constateerde het stadsbestuur nog dat de stad kampte met een paar probleemlocaties. Aan de Raamweg waren op vier plekken nog te hoge concentraties stikstofdioxide gemeten.

Wethouder Liesbeth van Tongeren is blij dat Den Haag nu aan de wettelijke normen voldoet. ,,We hebben de afgelopen jaren veel bereikt'', stelt ze. Toch is de GroenLinks-wethouder nog verre van tevreden.

Quote Ik streef ernaar dat we ook de WHO-eisen voor nog schonere lucht gaan halen Wethouder Liesbeth van Tongeren

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zouden de luchtkwaliteitseisen veel scherper moeten zijn dan de huidige Europese normen. Uit het oogpunt van gezondheid is er daarom nog veel te doen, meent Van Tongeren: ,,We kunnen als gemeente en als inwoners inzetten op meer fietsen, meer lopen en op meer elektrische auto's delen.''

Astma-aanvallen

In Nederland leven duizenden mensen enkele dagen tot maanden korter door blootstelling aan hoge concentraties fijnstof, stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vooral ouderen en mensen met hart- of longaandoeningen zijn de dupe. Hoewel onderzoeken over NO2 minder duidelijk zijn, geeft ook de uitstoot van stikstofdioxide klachten als irritaties aan luchtwegen en astma-aanvallen.

Van Tongeren komt binnenkort met nieuwe maatregelen om de luchtkwaliteit verder te verbeteren, zoals een verbod op tweetakt brommers, extra laadpalen en een sloopregeling voor vervuilende voertuigen. ,,Ik streef ernaar dat we ook de eisen van de WHO voor nog schonere lucht gaan halen.''