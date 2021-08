Overal verbeteren de fietspaden maar de Haagse binnenstad blijft achter: ‘Mensen vallen hier dagelijks met hun fiets’

Als het aan wethouder Van Asten ligt, moet iedereen in Den Haag de fiets op. Maar niet in de binnenstad. Zo lijkt het tenminste. Wil je het centrum doorkruisen, is eigenlijk geen van de wegen echt geschikt. ,,We hebben het niet over een fietspaadje aan de rand van de stad. Dit gaat om duizenden mensen per dag.”