Overal woontorens in Haags stationsgebied, maar waar blijven scholen, speelplekken en sport?

27 januari Het Haags Gemeentearchief heeft onderzoek laten doen naar de geschiedenis van de Sinti en Roma. Er was tot dusver weinig bekend over die gemeenschap, die in de oorlog zwaar is vervolgd. Het boek ‘Sinti en Roma in Den Haag’ is vandaag aangeboden aan burgemeester Jan van Zanen en Kamervoorzitter Arib.