Overheidsgebouw blijkt zelfs zes keer beschoten: ‘De minister blijft de kwestie in de gaten houden’

Speurend lopen twee rechercheurs van de Haagse politie over straat. Ze wijzen op de grond, kijken dan omhoog richting enkele beschoten ramen. Zou er vanaf deze plek geschoten zijn op ‘Terminal Zuid’, een overheidsgebouw dat door het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt beheerd?

Het is één van de vragen die de politie bezighoudt. Ze denkt dat er afgelopen weekend kogels zijn afgevuurd op het gebouw. Daarbij raakte niemand gewond. ,,We onderzoeken de toedracht nog, dus op dit moment kunnen we nog niets zeggen over het motief”, laat de politie weten. ,,De minister blijft de kwestie in de gaten houden", zegt een woordvoerder van minister Hanke Bruins Slot.

Hoewel het om een beschoten overheidsgebouw gaat (met afdelingen van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Binnenlandse Zaken), wordt er geen speciaal team (Team Grootschalige Opsporing) opgestart. Het onderzoek wordt daarom gedaan door rechercheurs van Den Haag Centrum.

Volledig scherm Er zijn kogelinslagen gevonden in een raam op de vierde verdieping. © Jos van Leeuwen

Langzaam schuift een glazenwassersliftje langs de gevel. Eén van de twee inzittenden draagt een oranje tuigje en heeft een glazen plaat in zijn handen. Met een vlotte beweging lijmt hij de tijdelijke plaat tegen de gebarsten ruit. Hij is nog lang niet klaar, want zeker vier ramen zijn één of meerdere keren getroffen.

Op de vraag of er ook kogels en hulzen zijn gevonden, wil de politie niet ingaan. Toch wordt er wel uitgegaan van een beschieting en dus niet van mogelijke vuurwerkschade. Ook kan ze niet zeggen of er al verdachten in beeld zijn. ,,Daar kunnen wij geen uitspraken over doen.” Ook werknemers van het pand zijn huiverig te veel te zeggen. ,,Nee, dat kost mij straks mijn baan.”

