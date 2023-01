Overheidsgebouw zes keer beschoten en celstraf voor moeder die sapje vol pillen aan zoontje gaf

Vier jaar cel voor moeder die 10-jarig zoontje met pillen probeerde om te brengen

De Westlandse moeder die begin vorig jaar haar zoontje een vruchtensapje vol pillen gaf om hem om het leven te brengen, moet vier jaar de cel in. De rechters leggen daarmee een veel hogere straf op, dan het Openbaar Ministerie eiste.

Vluchtelingenkinderen zitten al maanden in hotellobby: ‘Alle scholen vol en zijn geen leerkrachten’

Honderden asielkinderen in Nederland krijgen al maanden geen onderwijs vanwege het lerarentekort. De kinderen zijn weliswaar verplicht om naar school te gaan, maar gemeenten kunnen ze niet helpen omdat er niet genoeg bevoegde leerkrachten zijn om ze les te geven. ,,Dit is echt schrijnend. Maar alles zit vol.’’

Overheidsgebouw blijkt zelfs zes keer beschoten: ‘De minister blijft de kwestie in de gaten houden’

Het beschoten overheidsgebouw in het Haagse centrum blijkt veel vaker getroffen dan eerder gedacht. Bij daglicht zijn zeker zes kogelgaten te zien op verschillende plekken van het pand.

‘Allerliefste vriend’ Willem (23) overlijdt na afvuren lichtkogel op Stille Oceaan: ‘Het is zo pijnlijk’

Te midden van de besneeuwde bergtoppen in de Franse Alpen is het deze week elke dag om 19.00 uur een minuut lang doodstil. Zo’n duizend studenten van het Delftsch Studenten Corps (DSC) herdenken daarmee hun vriend Willem (23). Duizenden kilometers verderop, op een zeilboot in de Stille Oceaan, liet hij op de eerste dag van 2023 het leven. ,,Dat Willem zo is gegaan. Het is zo pijnlijk.”

Klimaatactivisten legen autoband: ‘Verwacht je nu dat ik ‘m voor 500 euro inruil voor elektrische auto?’

Een goed begin van het nieuwe jaar was het niet voor Pieter (54), eigenaar van een SUV. Op 1 januari bleek de voorband van zijn auto plat, en hij was niet het enige slachtoffer. Klimaatgroep The Tyre Extinguishers liet onlangs banden van in elk geval twee grote auto’s leeglopen. ,,Dit is niet de eerste keer. Blijf van andermans eigendom af!”

‘Pure Hollandse traditie’ krijgt ook internationaal tintje: ‘Echt speciaal, dit heb je bij ons niet’

Het kon eindelijk weer en dus togen duizenden mensen op Nieuwjaarsdag naar Scheveningen voor de traditionele Nieuwjaarsduik. Het evenement, dat de laatste jaren niet door kon gaan vanwege corona, was helemaal uitverkocht. Het werd één groot feest, ook voor veel buitenlandse bezoekers. ,,Dit is echt fantastisch. Bij ons heb je dit niet.’’

Onderwijsinspectie onderzoekt signalen van grensoverschrijdend gedrag bij TU Delft

De Onderwijsinspectie onderzoekt de komende weken of er sprake is van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer bij de TU Delft. De toezichthouder van het ministerie van Onderwijs en Wetenschap doet dat naar aanleiding van signalen die ze eind vorig jaar kreeg van medewerkers van de Delftse universiteit.

Precies 150 gram groente en 100 gram vlees: zorgcentrum bezuinigt en gaat eten ouderen afwegen

Kleinere porties, bouillon in plaats van een rijk gevulde soep en geen apart verpakte toetjes meer. Woonzorgcentrum Die Buytenweye in Delft legt de hoeveelheid eten van haar inwoners stevig aan banden. Critici spreken schande van de verkapte bezuiniging op ouderen. ‘Ze beknibbelen op de kwaliteit van leven’.

Steeds meer dakloze arbeidsmigranten naar thuisland geholpen: ‘Cijfers over 2022 zullen wéér hoger zijn’

Ineens waren ze er: de kleine pop up tentjes op de Koekamp, waarin voornamelijk arbeidsmigranten zonder huis of job woonden. Half verscholen tussen wat struikgewas en bomen. Pal boven de Koningstunnel. Tussen een poffertjesrestaurant en Centraal Station.

Dit koppel geeft MAFS-deelnemers het goede voorbeeld: ‘Wij hebben laten zien hoe het moet’

Trouwen bij de eerste kennismaking, een huwelijksreis, samenwonen en in de toekomst misschien zelfs kinderen. Het gaat allemaal erg snel bij Rowan en Astleigh, maar waarom niet? ,,We hebben alle facetten van een huwelijk doorlopen, maar in een andere volgorde.”

