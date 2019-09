Overleden arrestant (22) uit Leidschendam had geen uitwendige wonden die dood verklaren

Het OM meldt verder dat de doodsoorzaak nog niet is vastgesteld. De rijksrecherche doet sinds vorige week onderzoek naar het overlijden van de man. De man werd in een woning in Leidschendam aangehouden nadat zijn familie de politie inschakelde, omdat hij verward gedrag vertoonde. Bij de arrestatie verzette hij zich. Op het politiebureau was duidelijk dat hij in een zorgwekkende toestand verkeerde. Daarop werd hij in kritieke toestand naar een ziekenhuis in Leiden gebracht, waar hij afgelopen zaterdag overleed.