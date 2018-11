Overleden Hagenaar (53) schreeuwde nachtenlang buurt wakker

Don woonde volgens zijn buren nog geen jaar in het portiek aan het Rietveen en zorgde vanaf het begin voor veel overlast. Hij schreeuwde nachtenlang, had eerder zijn bankstel in brand gestoken en zou ook de gaskraan opengedraaid hebben. In het portiek stonk het bij zijn deur naar urine en er lagen regelmatig stukjes wiet bij zijn deur, zo vertellen buurtbewoners.



,,Hij dacht dat hij bezeten was door de duivel en riep dat hij dood wilde”, zegt buurman Mitchel Tersteege. ,,Overdag zat hij op een bankje in de straat of een stuk verderop. Hij schreeuwde naar kinderen.”