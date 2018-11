Overleden man (53) onder verdachte omstandigheden aangetroffen in woning aan Rietveen

OM bevestigt: Politie schoot 18-jarige Wessel neer in Delft

14:47 De 18-jarige jongen die 8 oktober in Zoetermeer overleed door een schotwond, was die nacht in de Breestraat in Delft en is daar geraakt door een politiekogel. Dat concludeert het Openbaar Ministerie na onderzoek.