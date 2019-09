Overleden man (71) kreeg klappen in gezicht van hangjongeren die stoep blokkeerden

De vrouw vertelt dat haar patiënt na zijn afspraak naar buiten ging, maar gewond terugkeerde. Zijn bril was kapot en zijn neus bloedde. ,,Hij vertelde dat hij was aangevallen door die jongens”, aldus de fysiotherapeut, die het nog steeds niet kan geloven dat de man later is overleden. ,,Heel jammer. Hij was heel fit, heel gezond. Heel erg dit.”



De man zou buiten ruzie hebben gekregen met een groepje jongens dat de stoep blokkeerde. De Hagenaar zou gevraagd hebben of ze aan de kant wilden gaan, maar ze vertikten dat. ,,Toen is er kennelijk ruzie geweest en is hij aangevallen. Hij kwam toen bij ons terug. Hij was sowieso geschrokken dat het gebeurd was, maar uiteindelijk kon hij zelfstandig naar huis lopen.”