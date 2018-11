Overleden man aangetroffen in kajuitboot Voorburg

Vuurwerk met de kracht van handgrana­ten aangetrof­fen in vochtige schuur

21:44 De politie heeft vanmorgen in de Vogelwijk in Ypenburg een grote hoeveelheid zwaar vuurwerk gevonden. Volgens de politie was er sprake van een gevaarlijke situatie omdat de eigenaar het vuurwerk had opgeslagen op een vochtige plek.