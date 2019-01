Overleden man aangetroffen in water bij Koninginnegracht

Vooruitblik ‘Bij mij is de koe zoals-ie is bedoeld’

12:01 De vegetariërs rukken op, de vleeseters zijn op de terugtocht. Wie wil er in deze tijd in godsnaam nog veeboer worden? Roel van Buuren (27) hoort het vaker. ,,Ik word best vaak raar aangekeken. Maar dit is wat ik altijd heb gewild.’’