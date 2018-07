'Overleden man Hobbemaplein neergestoken door collega'

Het 43-jarige slachtoffer zou volgens Iqbal Mohammad, die de familie van het slachtoffer kent, al enkele jaren in de slagerij werken. De aangehouden verdachte zou er echter nog niet zo lang werkzaam zijn geweest. Er zou ruzie zijn ontstaan tussen de twee tijdens het werk. Wat de aanleiding daarvoor was, is hem niet bekend. ,,Het was een hele lieve, aardige man'', zegt Mohammad. ,,Heel triest. Je gaat naar je werk en komt gewoon niet meer thuis.''



Voor de slagerij aan het Hobbemaplein waar het fatale incident plaatsvond is het vandaag een komen en gaan van klanten. De winkel zelf is echter hermetisch afgesloten door de politie. De vleeswaren liggen er nog wel 'gewoon' uitgestald. Omwonenden werden gistermiddag gealarmeerd door geschreeuw en zagen dat het slachtoffer door ambulancemedewerkers werd behandeld en afgevoerd. De man overleed later in het ziekenhuis. Collega-winkeliers aan het Hobbemaplein willen niet reageren op het voorval.