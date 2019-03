Overleden man in Weimarstraat gevonden door kapper

Koolmonoxide

Een persoon is gisteren overleden nadat koolmonoxide vrijkwam in een woning in Den Haag. Volgens een woordvoerder van de brandweer werd er een hoge concentratie koolmonoxide (CO) gemeten in de woningen aan de Haagse Weimarstraat. Mogelijk is de persoon overleden door koolmonoxidevergiftiging.



In totaal zijn twaalf personen, waaronder vier agenten, met vergiftigingsverschijnselen naar verschillende ziekenhuizen in de regio gebracht. De agenten die op de melding afkwamen werden onwel toen ze de zaak onderzochten. Ze waren toen in een woning boven de kapsalon en verlieten het pand snel weer. De brandweer, die eveneens naar de Weimarstraat was gekomen, constateerde op basis van metingen dat er sprake was van koolmonoxide (CO) in het pand. Daarop werden de salon, de woningen boven de salon én omliggende woningen ontruimd. Twaalf mensen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht: acht omwonenden en vier agenten.



In de loop van de dag heeft de brandweer de woningen geventileerd. Later wezen nieuwe metingen uit dat het CO-gevaar was geweken. De brandweer is nog op zoek naar de bron van de koolmonoxide.



Bij Du Chatenier Vastgoed, eigenaar van het pand, is het nieuws hard aangekomen. ,,Je schrikt je toch rot", aldus een zegsvrouw van het vastgoedbedrijf. Ze hoopt vandaag meer duidelijkheid te krijgen over waar de koolmonoxide vandaan kwam. Hoewel de kapsalon gisteren al werd 'vrijgegeven', houdt eigenaar Kosedag mogelijk ook vandaag nog zijn deuren dicht. ,,Ik ben erg geschrokken. Ik kan me helemaal niet concentreren en wil zeker weten dat het veilig is.‘’



