Overleden persoon aangetroffen in brandende auto in Den Haag

Vijf clubs uit de regio vrezen een bezoek van het degradatie­spook: ‘We leven van duel tot duel’

De nacompetitie om promotie en degradatie zorgt jaarlijks bij veel voetbalclubs voor extra spanning en stress. Promotie wordt door veel clubs als welkome bonus gezien, maar degradatie is hét schrikbeeld in de voetballerij. Vijf Haagse clubs moeten de komende dagen vrezen voor een stap terug. ,,We leven in deze fase maar van duel tot duel.”

11 juni