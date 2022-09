Overleden persoon aangetroffen in geparkeerde auto in Rijswijk

Restaurant Cru krijgt Gouden Pollepel uitgereikt

Restaurant Cru werd omschreven als het best bewaarde geheim op Scheveningen. Recensent Ellen Lengkeek was direct al enthousiast. ‘Het eten is geweldig en alles loopt op rolletjes.’ Het slagersrestaurant met ‘alleen vlees van de beste jagers’ kreeg maandag in Rotterdam de Gouden Pollepel voor de Haagse regio uitgereikt.

19 september