Overleden persoon aangetroffen in Scheveningen

Click en collect lijkt vooral doekje voor het bloeden: ‘Maar één iemand heeft er gebruik van gemaakt’

23 februari Voor winkels lijkt click en collect een uitkomst om toch nog wat te verkopen. Maar het staat niet in verhouding tot wat de winkeliers normaal verkopen. De meningen over het afhalen aan de deur zijn dan ook verdeeld. De een heeft er niks aan, de ander is er blij mee. ,,Het is ook belangrijk om weer een beetje reuring te hebben.” We vroegen het aan verkopers in de Haagse regio.