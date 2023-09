Overleden persoon aangetroffen in sloot langs fietspad

Zeldzame blauwe supermaan goed te zien in Den Haag

De blauwe supermaan was in de nacht van woensdag op donderdag goed te zien boven Den Haag. Het fenomeen heet zo omdat het vannacht de tweede volle maan binnen één maand was. Op 1 augustus was er ook al sprake van een volle maan. Omdat het ook nog eens een supermaan is hebben we dus te maken met een blauwe supermaan.