Overleden persoon aangetroffen in sloot Voorburg

Uitstootvrij Ban op benzineau­to in Den Haag: oliedom of mooi initiatief?

13:33 Den Haag moet een voorbeeld nemen aan Amsterdam waar auto's die rijden op benzine en diesel per 2030 uit de stad moeten worden verbannen. Althans, zo denken linkse politieke partijen er over. Volgens Groep de Mos en VVD in Den Haag is het plan echter absoluut onhaalbaar en onbetaalbaar. ,,Typisch Amsterdamse wijsdoenerij."