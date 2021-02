Overleden persoon aangetroffen in voortuin aan de Beverweerdstraat

achter de schermen Fidan aan het woord, maar waar zijn haar columns gebleven?

11:15 Paul van den Bosch, hoofdredacteur AD Regio, schrijft deze week over een uitgebreid interview met Fidan Ekiz dat dit weekend in AD Magazine en op AD.nl is te lezen. Daarin vertelt zij openhartig over zichzelf. Dat zijn we van haar gewend.