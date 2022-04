Overleden persoon gevonden in Haagse Laakkwartier, politie doet urenlang onderzoek

Update Juweliers­zaak wéér overvallen, politie houdt 16-jarige verdachte aan en zoekt nog een persoon

Op de Dierenselaan in Den Haag is donderdagavond een juwelierszaak overvallen. De politie heeft vlak na het incident al een 16-jarige verdachte aangehouden, maar is op zoek naar een tweede persoon. Het is al de tweede keer dit jaar dat de winkel wordt getroffen door een overval.

15 april