Overleden persoon gevonden in water Loosduinen, politie doet onderzoek

Handjes gezocht Als vrijwilli­ger bij dit festival ga je in historisch kostuum terug in de tijd

Ga terug in de tijd naar 1900. Met het festival Dickens Loosduinen op 17 december in Den Haag. Voor zo’n historisch evenement zijn natuurlijk ook mensen in kleding uit die tijd nodig. Daarom zoekt de organisatie vrijwilligers die een dag in een kostuum willen lopen. ‘Zo krijg je beter die sfeer van toen’, zegt Femke Beelo-Planken.

21 november