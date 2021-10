Overleden persoon gevonden op Laakweg in Den Haag: ‘Geen aanwijzingen voor misdrijf’

VAN WIEG TOT GRAF Joh Qualm had een markante snor, een uitgespro­ken mening en verstand van alles dat knaagt

18 oktober Hij had verstand van alles dat knaagt, een markante snor en een uitgesproken mening. Joh Qualm was een Haags fenomeen in de internationale wereld van de kleindiersport. Deze week in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Joh Qualm (1 juni 1932 – 4 september 2021).